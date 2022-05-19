اليوم السابع
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الخميس، 19 مايو 2022 03:18 ص
أكرم القصاص
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إيلون ماسك "ينقلب" على الديمقراطيين

الخميس، 19 مايو 2022 03:00 ص
إيلون ماسك "ينقلب" على الديمقراطيين مؤسس شركة تسلا إيلون ماسك
وكالات

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أعلن مؤسس "تسلا" و"سبيس إكس"، إيلون ماسك، أنه لم يعد يؤيد الحزب الديمقراطي، وسيصوت لصالح الجمهوريين في المستقبل.

وكتب إيلون ماسك على "تويتر"،: "في الماضي كنت أصوت لصالح الديمقراطيين، لأنهم كانوا حزب الخير بشكل أساسي. لكنهم أصبحوا حزب الانقسام والكراهية، ولذلك لم يعد بإمكاني تأييدهم، وأنا سأصوت لصالح الجمهوريين".

وأضاف: "الآن شاهدوا كيف تتطور حملتهم القذرة ضدي".

وسبق لإيلون ماسك أن انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي، وشكك في نجاحات الإدارة الأمريكية الحالية.


ايلون ماسك

امريكا

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