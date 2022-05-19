إيطاليا: الصراع فى أوكرانيا أظهر الحاجة لتنويع الطاقة المتجددة

فاطمة شوقى

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجى، أن الصراع الروسي الأوكراني سلط الضوء على هشاشة سياسة الطاقة في السنوات الأخيرة، وعلى الحاجة لتنويع مصادر الطاقة والاستثمار في الطاقة المتجددة، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية.

وقال دراجى، في إحاطة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي حول مستجدات النزاع الروسي الأوكراني، إن "هدفنا ليس فقط زيادة إمدادات الغاز الطبيعي التي نحتاجها كوقود انتقالي، ولكن أيضًا الاستثمار في زيادة إنتاج الطاقة المتجددة".

وأشار رئيس الوزراء الإيطالي إلى أن "الاتفاقية الموقعة في أبريل مع الجزائر تنص على دعم تطوير الطاقة المتجددة والتقنيات المبتكرة منخفضة الكربون ومشاريع لنقل شبكات الكهرباء في الجزائر والربط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا."

وكان دراجى ، وصف في وقت سابق قرار موسكو طرد 24 من أعضاء بعثة بلاده الدبلوماسية في روسيا بالتصرف "العدائى"، وقال "لقد تلقيت هذه المعلومات قبل بضع دقائق.. من الواضح أنه عمل عدائي، ليس فقط تجاهنا، ولكن أيضًا تجاه أوروبا، حيث تم أيضًا طرد دبلوماسيين إسبان وفرنسيين".

وأكد دراجى فى الوقت ذاته، أن هذا القرار لا يجب أن يقود إلى قطع القنوات الدبلوماسية مع الرئاسة الروسية "الكرملين" .

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن روسيا قررت في وقت سابق طرد 24 من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيطالية في البلاد، وذلك رداً على طرد إيطاليا 30 دبلوماسياً ومسئولاً روسيا الشهر الماضي.