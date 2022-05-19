إلزام سائقى الأجرة بالسعودية بزى موحد من 12 يوليو وغرامة 500 ريال للمخالفين

ويلزم القرار شركاتِ الأجرة بتوفير زي موحد للسائقين، معتمد من قِبَل الهيئة العامة للنقل، وينص على التزام السائقين في جميع أنحاء المملكة، بلبس الزي أثناء تأدية العمل، بدءًا من يوم 12 يوليو المقبل، مع التشديد على السائق الالتزام بالآداب والاحترام وحسن التعامل مع الركاب.