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إلزام سائقى الأجرة بالسعودية بزى موحد من 12 يوليو وغرامة 500 ريال للمخالفين

الخميس، 19 مايو 2022 12:21 م
إلزام سائقى الأجرة بالسعودية بزى موحد من 12 يوليو وغرامة 500 ريال للمخالفين الداخلية السعودية -أرشيفية
إيمان حنا

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تبدأ المملكة العربية السعودية فى يوليو المقبل، تطبيق قرار الزى الموحد لسائقي سيارات الأجرة؛ وفقًا للائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة؛ بهدف رفع جودة خدمات نقل الركاب، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار. وفق"سبق".

 

ويلزم القرار شركاتِ الأجرة بتوفير زي موحد للسائقين، معتمد من قِبَل الهيئة العامة للنقل، وينص على التزام السائقين في جميع أنحاء المملكة، بلبس الزي أثناء تأدية العمل، بدءًا من يوم 12 يوليو المقبل، مع التشديد على السائق الالتزام بالآداب والاحترام وحسن التعامل مع الركاب.

 

ووفقًا للائحة المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة، ستتم مخالفة السائقين غير الملتزمين بالزي المعتمد بغرامة قيمتها 500 ريال.

 
 

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