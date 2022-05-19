إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالمحلة

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكي على الطريق الدائري المحلة المنصورة، وتم نقل المصابين لمستشفي المحلة العام.

تلقى اللواء هانى عويس مدير امن الغربية اخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري على طريق المحلة المنصورة الدائري.

انتقلت قوة أمنية وشرطة المرور وسيارتي اسعاف، وتبين تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكي بعد ان اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، واسفر الحادث عن اصابة 4 اشخاص، تم نقل المصابين لمستشفي المحلة العام واتخاذ الإجراءات القانونية ورفع آثار الحادث.