إصابة 18 سائحا من جنسيات مختلفة فى حادث تصادم سيارتين بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب مساء اليوم الخميس، 18 سائحا من جنسيات مختلفة بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارتى رحلات سفاري جبلي بالمنطقة الصحراوية الواقعة غرب مدينة الغردقة، وذلك أثناء قيامهم برحلة سفاري جبلية، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات الخاصة القريبة العلاج والإسعافات الأولية، وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالحادث.

وكان ورد إخطار للواء محيي سلامة مدير أمن البحر الاحمر يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين رحلات سفاري جبلية بالقرب من إحدي محطات السفاري الجبلي الواقعة بصحراء غرب الغردقة، وأسفر عن الحادث وقوع مصابين بين السائحين.

وتبين الحادث تسبب فى إصابة 8 سائحين من الجنسية الفرنسية و10 من جنسيات مختلفة أخري أغلبها أوروبية بإصابات متفرقة، وتم نقل جميع المصابين لاثنين من المستشفيات الخاصة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.