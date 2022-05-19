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إصابة 14 شخصا فى انقلاب ميكروباص بطريق "الإسماعيلية - الزقازيق"

الخميس، 19 مايو 2022 04:23 م
إصابة 14 شخصا فى انقلاب ميكروباص بطريق "الإسماعيلية - الزقازيق" حادث - أرشيفية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أصيب 14 شخصًا فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق "الإسماعيلية - الزقازيق"، بالقرب من قرية البعالوة، وعلي الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بعشرة سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلي مجمع الإسماعيلية الطبي ومستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقي العلاج.

 

وتلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعبلية يفيد بانقلاب ميكروباص بطريق "الإسماعيلية _ الزقازيق"، بالقرب من قرية البعالوة، وعلي الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بعشرة سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلي مجمع الإسماعيلية الطبي ومستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقي العلاج، وتنوعت إصاباتهم ما بين سحجات وكدمات وجروح بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسور بالجسم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 


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