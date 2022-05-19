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إسلام ابن المنيا.. صوت من السماء كأنك تسمع طوبار والشحات فى التلاوة والإنشاد

الخميس، 19 مايو 2022 02:00 ص
إسلام ابن المنيا.. صوت من السماء كأنك تسمع طوبار والشحات فى التلاوة والإنشاد
المنيا- حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا مع الشاب إسلام سلامة عبد الناصر ابن مركز سمالوط التابعة لمحافظة المنيا، والذى حباه الله صوتا متميزا ذهبيا فى القرآن الكريم والإنشاد الدينى، ويستطيع تقليد الشيخ الشحات أنور، وفى الإنشاد الشيخ نصر الدين طوبار.

قال إسلام سلامة، أنا طالب بكلية التربية الرياضية الفرقة الأولى ولقد رزقنى الله بصوت جميل فى قراءة القرآن والإنشاد الدينى، وأخرج كثيرا فى الحفلات والناس بتكون سعيدة.

وأضاف، أن أول شخص اكتشف صوتى والدى وهو من يشجعنى دائما أن أواصل حتى أستطيع تحقيق أمنيتى فى الالتحاق بإذاعة القرآن الكريم، ولقد أنعم الله على بصوت مميز يشبه الشيخ طوبار فى الإنشاد الدينى والشيخ الشحات فى قراءة القرآن، وأحب أن أقلد الشيخ الشحات وأسمع له كثيرا.

وأوضح قائلا: أعمل على تطوير نفسى وسوف أدرس المقامات حتى أكون متمكنا تماما فى القراءة لأستحق دخول الإذاعة.


سمالوط

حفظ القران

الازهر الشريف

اخبار المنيا

محافظة المنيا

تلاوه القران

الانشاد


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