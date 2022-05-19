أهمية التبرع بالدم.. منها صحة القلب والأوعية الدموية

كتبت نهير عبد النبى

كل يوم يحتاج آلاف الأشخاص إلى الدم ومشتقاته للبقاء بصحة جيدة أو حتى للبقاء على قيد الحياة، إذا انخفضت مستويات الدم بسبب حادث أو مرض أو إذا كان الدم لا يعمل بشكل صحيح فلن تتلقى الأعضاء الحيوية ما يكفي من الأكسجين أو العناصر الغذائية للحفاظ على صحتها، و يحتاج هؤلاء الأشخاص إلى دم متبرع به ويمكن لأولئك الذين يمكنهم التبرع بالدم مساعدتهم، و يتم نقل الدم كل يوم لإنقاذ حياة العديد من الناس في جميع أنحاء العالم.

وحسب ما ذكره موقع netmeds يجب أن يتأكد المتبرعون من أنهم يتمتعون بصحة جيدة وأن يمنعوا المضاعفات الصحية بعد نقل الدم لأولئك الذين يستخدمون الدم ومشتقاته، يمكن أن يساعد التبرع بالدم في رعاية مرضى السرطان ، واضطرابات النزيف ، وفقر الدم المرتبط بالسرطان المزمن ، وفقر الدم المنجلي ، وغير ذلك من تشوهات الدم الموروثة.

وهناك فوائد عديدة للتبرع بالدم وهى:

1: تحديد الآثار الصحية الضارة



أي شخص يتبرع بالدم سيجري فحصًا جسديًا بسيطًا وفحصًا للدم قبل التبرع بالدم هذه ليست فحوصات متعمقة ولكنها يمكن أن تساعد في الكشف عن مشاكل صحية غير معروفة ، مثل فقر الدم أو ارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه، سوف يتحقق الاختبار من الشخص

2: المساهمة في المجتمع



ووفقًا للصليب الأحمر ، فإن التبرع بوحدة دم واحدة سينقذ حياة ما يصل إلى ثلاثة أفراد، و يقدم المتبرعون بالدم خدمات حيوية للمدينة، قد يؤدي إحداث فرق في حياة الآخرين إلى تقوية شعور المتبرع بالرفاهية.

4: يقلل من مستويات الحديد لمن يعانون من داء ترسب الأصبغة الدموية



يحتاج الجسم إلى الحديد لإنتاج خلايا الدم الحمراء. قد يتم تخزين الحديد الزائد في أعضاء مختلفة من الجسم ، مثل الكبد والقلب ، وقد يؤثر على عمل هذه الأعضاء. وفقًا لتقرير صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، قد يستفيد الأشخاص المصابون بداء ترسب الأصبغة الدموية من الفصد ، وهو قريب من التبرع بالدم. يسمح للأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة بالتبرع بدمائهم. بمعنى آخر ، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من داء ترسب الأصبغة الدموية ، قد يكون التبرع بالدم خيارًا للتعافي وكذلك وسيلة لدعم الآخرين.

5: صحة القلب والأوعية الدموية



وخلصوا إلى أن التبرع بالدم هو "تأثير وقائي للتبرع بالدم عالي التردد على المدى الطويل ضد أمراض القلب والأوعية الدموية."

6: ضغط الدم



اقترحت بعض الأبحاث أن التبرع بالدم يمكن أن يقلل أيضًا من ضغط الدم في عام 2015 ، تم تتبع ضغط الدم من قبل 292 متبرعًا يتبرعون بالدم مرة واحدة إلى أربع مرات سنويًا. حوالي نصفهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم. بشكل عام ، شهد الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم زيادة في قراءاتهم. كلما زاد عدد المرات التي قدم فيها الفرد الدم ، زادت أهمية التغيير.