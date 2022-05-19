ألمانيا تُجرد مستشارها الأسبق شرودر من امتيازات رسمية لرفضه قطع علاقاته بروسيا

كتب محمد جمال

جرد البرلمان الألمانى "بوندستاج"، الخميس، المستشار الأسبق جيرهارد شرودر من جزء من امتيازات رسمية، بسبب تشبثه برفض قطع علاقاته مع شركات طاقة روسية عملاقة، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وبموجب القرار، سيتم إغلاق مكتب شرودر البالغ من العمر 78 عاما فى البرلمان، بناء على طلب أحزاب الائتلاف الحاكم، والذي تمت الموافقة عليه بأغلبية أعضاء اللجنة، كما يضمن أن الموظفين الباقين لشرودر سيتولون مهام أخرى.

وفي الوقت نفسه، سيستمر استحقاق شرودر للمعاش التقاعدي وتوفير أفراد الحماية الشخصية من قبل الشرطة.

وأيد تحالف المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، "الاتحاد الديمقراطى المسيحى"، إلغاء المعاش التقاعدي لشرودر، الذى ينتمى إلى حزب المستشار الحالى أولاف شولتس، "الاشتراكى الديمقراطى".

ويتهم التحالف شرودر "بالإضرار بسمعة ألمانيا الدولية من خلال استمرار العلاقات مع روسيا حتى بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".

ورفض شرودر الذي تولى منصب مستشار ألمانيا بين عامي 1998 و2005، الاستقالة من المناصب التي يتولاها في شركتي "روسنفت" و"جازبروم" الروسيتين للطاقة على الرغم من الاحتجاجات ضده فى أعقاب العملية الروسية فى أوكرانيا.

وحاول المستشار الألماني الحالي، أولاف شولتس، حض الزعيم السابق على التخلى عن وظائفه فى روسيا لكن دون جدوى.