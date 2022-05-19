أكثر من نصف مليون شخص يعيشون بشكل غير قانونى فى الاتحاد الأوروبى.. اعرف التفاصيل

كتبت: هناء أبو العز

كشف المكتب الأوروبى للإحصاء "يوروستات" عن وجود أكثر من نصف مليون مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي يعيشون بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي في عام 2021، وكان السوريون والأوكرانيون والجزائريون والألبانيون هم أكبر بلدان المنشأ.

ووفقًا للمكتب الأوروبي للإحصاء، تم العثور على ما مجموعه 681200 مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي يعيشون بشكل غير قانوني في إحدى الدول الأعضاء خلال عام 2021 ، مما يدل على زيادة بنسبة 22 في المائة مقارنة بالعام السابق عندما كان 557،500 شخص يقيمون بشكل غير قانوني في الكتلة.

وأبلغت فرنسا عن أكبر عدد من مواطني البلدان الثالثة الذين يعيشون في البلاد ، مسجلين إجمالي 215200 منهم ، تليها المجر (134100) وألمانيا (120300).

وكان المواطنون السوريون هم المجموعة الرئيسية من الأشخاص الذين تبين وجودهم بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي ، حيث تم تسجيل 79800 منهم ، يليهم الجزائريون (56800) والأفغان (52800)، كما يمثل الجزائريون أكبر جنسية خارج الاتحاد الأوروبي أمرت بمغادرة الدول الأعضاء، حيث تم تسجيل 26400 حالة ، يليهم الألبان (22000) والمغاربة (21800).

ووفقًا للدول التي سجلت أعلى معدلات لقضايا إنفاذ قانون الهجرة لهذه المسألة ، فإن فرنسا ، مرة أخرى ، تتصدر الطريق بإجمالي 125،500 شخص صدرت أوامر لهم بمغادرة البلاد، تليها ألمانيا واليونان مع 31500 و 28800 حالة على التوالي.