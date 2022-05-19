اليوم السابع
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أعمال توصيل غاز.. "تاون جاس" لسكان الإسماعيلية: لا تنزعجوا إذا شعرتم برائحة الغاز

الخميس، 19 مايو 2022 10:46 ص
أعمال توصيل غاز.. "تاون جاس" لسكان الإسماعيلية: لا تنزعجوا إذا شعرتم برائحة الغاز توصيل الغاز للمنازل - أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول، أنه سيتم القيام بأعمال توصيل غاز طبيعى بمنطقة الإسماعيلية "، وذلك اعتبارا من التاسعة صباحا غدا الجمعة.
 
وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء.
 
وفى حالة وجود أى استفسار، يرجى اتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ 24 ساعة على الرقم المختصر.
 
 
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