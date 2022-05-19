أسعار النفط تسجل 110 دولارات لبرنت و112.24دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الخميس،110.00 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 112.24دولار للبرميل.

وأكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزون الخام الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في الولايات المتحدة الأمريكية يهبط لأدنى مستوى له منذ 1987، في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية .

وتوقعت وزارة الاقتصاد الروسية هبوط إنتاج النفط في البلاد أكثر من 9% هذا العام، وفقا لخبر عاجل لقناة العربية .

وقال وزير التجارة والصناعة الكويتي فهد الشريعان، إن ما يمر به العالم من متغيرات سياسية واقتصادية في أعقاب التقلبات الحادة لأسعار النفط تحتم اتخاذ إجراءات لتعزيز مكانة الاقتصاد عبر برامج إصلاح اقتصادي ومبادرات لخصخصة عدد من القطاعات العامة للدولة.

وأضاف الوزير الكويتي خلال كلمة ألقاها الأربعاء في الملتقى الاقتصادي الثاني الذي ينظمه المعهد العربي للتخطيط تحت عنوان (نحو نموذج أمثل للخصخصة في دول مجلس التعاون الخليجي)- ان برامج الإصلاح الاقتصادي تهدف الى تعزيز المنافسة "وتقديم الأفضل للوطن والمواطنين وذلك بما يخفض من عبء المصروفات على الموازنة العامة للدولة ويخلق فرص عمل جديدة".