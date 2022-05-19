أزمة بدانة فى بريطانيا.. "جارديان": السمنة ستصل 71% فى 2040.. وتشكل فشل للحكومة

كتبت: نهال أبو السعود

كشف تقرير ان أكثر من 42 مليون بالغ في المملكة المتحدة يعانون من زيادة الوزن أو السمنة بحلول عام 2040 ويكونون أكثر عرضة للإصابة بـ 13 نوعًا من السرطان ، حيث اتهم قادة الصحة الوزراء بالفشل في معالجة أزمة السمنة.

بحسب صحيفة الجارديان، تظهر البيانات التي جمعتها مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة (CRUK) أن 71% من الناس سيعانون من زيادة الوزن بحلول عام 2040، بزيادة عن 64% اليوم. من بين هؤلاء، ما يقرب من 36 % من البالغين حيث يعاني 21 مليون شخص من السمنة المفرطة.

في الأسبوع الماضي ، أعلنت الحكومة أنها ستؤخر إجراءات معالجة الأكل غير الصحي لمدة 12 شهرًا، وسيعني هذا التحول حظرًا على عروض شراء واحدة والحصول على الأخرى مجانًا للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والملح والسكر سيتم تأجيلها لمدة 12 شهرًا كما تم تعليق حظر الإعلانات التلفزيونية للوجبات السريعة قبل 9 مساء.

قالت ميشيل ميتشل ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "إنني أحث الوزراء على إعادة النظر في هذا القرار واتخاذ إجراءات جريئة بشأن السمنة ، وهي ثاني أكبر عامل خطر يمكن الوقاية منه للإصابة بالسرطان في المملكة المتحدة".

ووفقا للتقرير، من المتوقع أن يتضاعف انتشار السمنة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، حيث يعاني حوالي 60% من النساء من زيادة الوزن أو السمنة ، لكن من المتوقع أن يرتفع هذا إلى 67% بحلول عام 2040. ومن بين الرجال ، سيعاني 74% من زيادة الوزن أو السمنة بحلول العام نفسه.