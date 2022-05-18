99.7 مليار جنيه معاشات صرفتها مكاتب البريد عام 20/21

كتب: مدحت عادل

رصدت النشرة السنوية "لإحصاءات الخدمات البريدية" لعـام 2020/2021، تطور قيمة المعاشات المنصرفة من مكتب البريد وقيمة الطوابع المباعة بوحدات البريد وخدمات الدفع الإليكتروني في مصر خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى مجموعة من الإحصاءات الهامة وفقا لما يلي:

بلغت قيمة المعاشات المنصرفة 99.7 مليار جنيه، مقابل 84.2 مليار جنيه عام 2019/2020 بزيادة 18.4٪.

بلغت قيمة الطوابع المبـاعة والنمـاذج بالوحدات البريدية 266.1 مليون جنيه، مقابل 238.2 مليـون جنيه عـام 2019/2020 بزيادة 11.7٪.

سجل عدد وحدات خدمة الدفع الالكـتروني التي تـؤدى خدمـة على مستـوى الجمهورية 4 آلاف و656 وحدة، مقابل ألفى و841 وحـدة عام 2019/2020، بزيادة بلغت 63.9%.

بلغت قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير 103.1 مليار جنيه، مقابل 95.7 مليار جنيه عام 2019/2020 بزيادة 7.7٪.

بلغت قيمـة المبالغ المودعة 141.4 مليـار جنيه، مقـابل 136.9 مليـار جنيه عام 2019/2020 بزيادة 3.3%.

بلـغ عـدد المكاتب البريدية 4106 مكتب، مقابل 4033 مكتب عـام 2019/2020 بزيادة 1.8٪.