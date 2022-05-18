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8 حالات يجوز فيها الطلاق للضرر.. أبرزها السب والقذف

الأربعاء، 18 مايو 2022 04:30 ص
8 حالات يجوز فيها الطلاق للضرر.. أبرزها السب والقذف محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل البعض من المواطنين عن أنواع الطلاق للضرر طبقاً للقانون، والحالات التى يجوز فيها الطلاق للضرر، ويوضح "اليوم السابع" فى النقاط التالية كيف ينظم القانون حالات الطلاق للضرر.
 
 
ويقول المحامى خالد محمد إن الطلاق للضرر يشمل 8 حالات، موضحاً أن كل حالة شأنها الهام ودفاعها وأسبابها طبقاً لحالة المتضرر منها، وهى كالآتى:
 
1- الطلاق للضرر لسوء العشرة.
 
2- الطلاق للضرر للزواج بأخرى.
 
3- الطلاق للضرر للضرب.
 
4- الطلاق للضرر للهجر.
 
5- الطلاق للضرر للسب والقذف.
 
6- الطلاق للضرر لسجن الزوج.
 
7- الطلاق للضرر لغياب الزوج.
 
8- الطلاق للضرر لعدم الإنفاق.

محكمة الاسره

الطلاق للضرر

القانون المصرى

اخبار الحوادث

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