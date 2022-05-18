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أطلقت منصة يوتيوب(YouTube) ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بالتركيز على الأجزاء الشيقة في مقاطع الفيديو المختلفة.

وأوضح موقع "ذا فيرج" التقنى أن يوتيوب سيسلط الضوء على أجزاء مقاطع الفيديو «الأكثر إعادة» في مشغل الويب وتطبيقات الهاتف المحمول.

وكانت الميزة متاحة سابقًا كتجربة لمشتركي YouTube Premium ولكنها تُطلق لجميع المستخدمين اليوم.

وسيتمكن المستخدم من تحديد الأجزاء الأكثر شيوعًا في مقطع فيديو من خلال رسم بياني يظهر خلف شريط التقدم الخاص به.

وتقول المنصة : "إذا كان الرسم البياني مرتفعًا، فستتم إعادة عرض هذا الجزء من الفيديو كثيرًا ويمكنك استخدام الرسم البياني للعثور على تلك اللحظات ومشاهدتها بسرعة".

يذكرأن، أطلق يوتيوب ميزة "العضويات الموهوبة" في الإصدار التجريبي، وستكون متاحة لقنوات محددة، تُعد العضويات بمثابة مشاركة يوتيوب في اشتراكات Twitch، والتي يمكن للمشاهدين استخدامها لإظهار الدعم المالي لمنشئي المحتوى والحصول على امتيازات معينة مثل الرموز التعبيرية المخصصة.

وتمكن مستخدمو Twitch من شراء اشتراكات هدايا لبعض الوقت، ولكن إذا كنت ترغب في شراء هدايا عضوية للمعجبين الآخرين بقناة على يوتيوب فلن تتمكن من ذلك.

سيتوفر الإصدار التجريبي من "منح العضويات" "لمجموعة صغيرة من المبدعين" للبدء وسيتم توسيعه ليشمل المزيد "خلال الأشهر العديدة القادمة"، كما يقول موقع يوتيوب في صفحة عن الميزة.

ويمكن للقنوات المهتمة بتجربة الميزة أن تملأ نموذج جوجل هذا على الرغم من أنك ستحتاج إلى أن تكون مؤهلاً بالفعل لتمكين العضويات في المقام الأول ، والتي لها مجموعة متطلباتها الخاصة.

وستكون الهدايا متاحة فقط للمشاهدين الذين يستخدمون نافذة متصفح سطح المكتب للبدء - شراء عضويات الهدايا على الهاتف المحمول هو شيء يخطط يوتيوب لتطبيقه من أجل الإطلاق الكامل لهذه الميزة حسبما نقل موقع The verege.

سيتعين على المشاهدين أيضًا الاشتراك حتى يتمكنوا من تلقي العضويات الموهوبة على قناة (والتي قد تكون وسيلة لمنع المضايقات.

يقول يوتيوب: "من خلال إهداء العضوية يمكن لأعضاء قناتك شراء عدد محدد من عضويات القناة [5 ، 10 ، 20] في عملية شراء واحدة، وسيقوم يوتيوب بتقديمها إلى مشاهدين آخرين في البث المباشر"، "يحصل المشاهدون الذين يحصلون على عضوية كهدية على وصول لمدة شهر واحد إلى مزايا العضوية في قناتك مثل شارات الولاء والرموز التعبيرية المخصصة وغيرها، لا يدفع المشاهدون الذين يتلقون عضويات الهدايا أي رسوم، وبصفتك منشئ المحتوى، فإنك تتلقى حصة أرباحك المعتادة من كل معاملة ".

العضويات الموهوبة هي فقط أحدث إصدارات يوتيوب من ميزات Twitch الرئيسية المقدمة للتنافس بشكل أفضل مع خدمة البث الشهيرة من أمازون. لكن يوتيوب لم يتنافس فقط على الميزات - لقد جذب أيضًا بعض أسماء Twitch الضخمة.