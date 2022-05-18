وكالة النقل الجوى بروسيا تمدد الحظر على الرحلات الداخلية حتى 25 مايو الجارى

وذكرت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي بحسب ما أوردته وكالة أنباء (انترفاكس) الروسية، "تم تمديد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية إلى 11 مطارًا روسيًا حتى 25 مايو 2022، بالإضافة إلى تعليق الرحلات الجوية إلى مطارات أنابا وبيلجورود وبريانسك وفورونيج وجيلندجيك وكراسنودار وكورسك وليبيتسك وروستوف على دون وسيمفيروبول وإليسا".



وأضافت الوكالة أن المطارات الأخرى في روسيا تعمل كالمعتاد.



يذكر أن الوكالة الاتحادية للنقل الجوي الروسي قامت بتقييد الرحلات الجوية الداخلية في 24 فبراير الماضي وهو اليوم الذي بدأت فيه العملية العسكرية في أوكرانيا.