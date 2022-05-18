اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مايو 2022 01:15 م
أكرم القصاص
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وكالة النقل الجوى بروسيا تمدد الحظر على الرحلات الداخلية حتى 25 مايو الجارى

الأربعاء، 18 مايو 2022 11:54 ص
وكالة النقل الجوى بروسيا تمدد الحظر على الرحلات الداخلية حتى 25 مايو الجارى الطيران الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي الروسي، اليوم الأربعاء، تمديد الحظر المفروض على الرحلات الجوية إلى المطارات في وسط وجنوب روسيا للمرة 14 حتى 25 مايو الجاري.

 

وذكرت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي بحسب ما أوردته وكالة أنباء (انترفاكس) الروسية، "تم تمديد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية إلى 11 مطارًا روسيًا حتى 25 مايو 2022، بالإضافة إلى تعليق الرحلات الجوية إلى مطارات أنابا وبيلجورود وبريانسك وفورونيج وجيلندجيك وكراسنودار وكورسك وليبيتسك وروستوف على دون وسيمفيروبول وإليسا".


وأضافت الوكالة أن المطارات الأخرى في روسيا تعمل كالمعتاد.


يذكر أن الوكالة الاتحادية للنقل الجوي الروسي قامت بتقييد الرحلات الجوية الداخلية في 24 فبراير الماضي وهو اليوم الذي بدأت فيه العملية العسكرية في أوكرانيا.

 


روسيا

رحلات جوية

النقل الجوى

مطار أنابا

مطار سيمفيروبول


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