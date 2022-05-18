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وزير خارجية العراق يدعو لعقد مؤتمر يضم الدول التي عانت من الإبادة الجماعية

الأربعاء، 18 مايو 2022 10:24 م
وزير خارجية العراق يدعو لعقد مؤتمر يضم الدول التي عانت من الإبادة الجماعية وزير خارجية العراق فؤاد حسين
كتب: أحمد جمعة

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التقى وزير الخارجيَّة العراقى فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، مع اليس ويريمو ندريتو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمستشارة الخاصة المعنيَّة بمنع الإبادة الجماعيَّة.

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية أن الجانبان بحثا أخر التطورات الإقليميَّة والدوليَّة لا سيما ما يرتبط منها بعمل المكتب في قضايا الإبادة الجماعيَّة، وأعرب السيّد الوزير عن دعم العراق لعمل بعثة الأمم المتحدة لمُساعدة العراق (يونامي)، وجُهُود فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المُرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)، وتطرق إلى معاناة الشعب العراقيّ جراء جرائم الإبادة الجماعيَّة التي تعرض لها على يد النظام السابق والقاعدة وتنظيم داعش الإرهابيّ، داعياً إلى عقد مُؤتمَر مُشترَك يضم الدول التي عانت من جرائم الإبادة الجماعيَّة من أجل زيادة الوعيّ بشأن تلك الجرائم ومُشارَكة التجارب حول كيفيَّة مُعالجة آثارها.

من جانبها أكَّدت نديريتو على دعم العراق، وأثنت على تعاون وزارة الخارجيَّة مع فريق التحقيق (يونيتاد) وحرصها على عقد الاجتماعات بشكل مُنتظم لمُناقشة القضايا التي تهم دعم التنسيق والجُهُود لمساءلة تنظيم داعش الإرهابيّ، كما أكَّدت على ضرورة التوعيَّة حول جرائم الإبادة الجماعيَّة ومُحاسبة مُرتكبيها.

 

 

 


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