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وزير الخزانة البريطانى: العائلات ستواجه أزمة بتكاليف المعيشة خلال الأشهر المقبلة

الأربعاء، 18 مايو 2022 09:52 م
وزير الخزانة البريطانى: العائلات ستواجه أزمة بتكاليف المعيشة خلال الأشهر المقبلة ريشى سوناك
أ ش أ

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حذر وزير الخزانة البريطانى ريشى سوناك من أن "الأشهر القليلة المقبلة ستكون صعبة" حيث ستواجه العائلات أزمة تكلفة المعيشة.

وأضاف فى خطاب ألقاه اليوم الأربعاء أمام اتحاد الصناعات البريطانية أن ارتفاع أسعار الطاقة ومؤشر أسعار المستهلك - المقياس الرئيسى للتضخم - إلى تسعة فى المائة فى أبريل، يمكن أن يزيد، على الرغم من أن هذا المستوى لم تشهده البلاد منذ عام 1982.

وقال سوناك: "لا يمكن التظاهر بأنه سيكون من السهل" خفض تكلفة المعيشة. دورنا فى الحكومة هو خفض التكاليف على العائلات. لا أستطيع التظاهر بأن هذا سيكون سهلاً".

وأضاف: "لا يوجد أى إجراء يمكن أن تتخذه أى حكومة، ولا يوجد قانون يمكننا تمريره، يمكن أن يجعل هذه القوى العالمية تختفى بين عشية وضحاها. الأشهر القليلة المقبلة ستكون صعبة".

كما كرر الوعد الذى قطعه فى مارس الماضى بخفض الضرائب على الأعمال لتعزيز الاستثمار وتدريب الموظفين والابتكار.

وقد بلغ معدل التضخم فى بريطانيا أعلى مستوياته منذ 40 عامًا يوم الأربعاء، حيث تزيد أزمة تكلفة المعيشة.

ودفع ارتفاع أسعار الطاقة بمؤشر أسعار المستهلك - المقياس الرئيسى للتضخم - إلى 9 فى المائة، وهو مستوى لم يشهده منذ عام 1982، بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وتوقع بنك إنجلترا أن يتجاوز التضخم 10 فى المائة فى تلك المرحلة.

وأرتفع التضخم من 7 فى المائة التى سجلها فى مارس إلى 9 فى المائة، بحسب مكتب الإحصاء الوطني.


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