وزير البترول يسند مناجم الصحراء الشرقية لشركة فوسفات مصر بالوادى الجديد

فريق المحافظات

أعلن المهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر التابعة لوزارة البترول، فى تصريح صحفى، اليوم الأربعاء، أن المهندس طارق الملا، وزير البترول، قرر إسناد المناجم التابعة لهيئة الثروة المعدنية بالصحراء الشرقية لشركة فوسفات مصر التابعة للوزارة والعاملة فى محافظتى الوادى الجديد والبحر الأحمر.

وقال عبد العظيم إنه جرى البدء فى الإنتاج من خلال 3 تراخيص مملوكة لمشروع الصحراء الشرقية بطاقة إنتاجية 500 ألف طن سنوى، وجارى استكمال أعمال البحث والاستكشاف بـ3 تراخيص أخرى لزيادة الطاقة الإنتاجية فى الفترة المقبلة.

وأضاف عبد العظيم أنه زار مواقع العمل والإنتاج بالصحراء الشرقية بمنطقة "السباعية"، لمتابعة العمل والوقوف على معدلات الإنتاج، من خلال وفد رفيع المستوى من قيادات الشركة يضم كلا من طارق إمام مساعد رئيس الشركة للعقود وتنمية الأعمال، اللواء عماد العطار مستشار رئيس الشركة للأمن والعلاقات الحكومية.

ومن جانبه أكد طارق إمام مساعد رئيس شركة فوسفات مصر بوزارة البترول للعقود وتنمية الأعمالأنه خلال الزيارة جرى عقد اجتماع إجرائي لوضع ضوابط التشغيل وإدارة مناجم الصحراء الشرقية التابعة لهيئة الثروة المعدنية، حيث إن شركة فوسفات مصر لديها من الكوادر والخبرات التي تؤهلها أن تدخل في مجال إدارة المناجم للعمل بشكل احترافي متخصص Mining project management إدارة المشروعات التعدينية.

وجاء الاجتماع في إطار بدء عقد الإدارة المسند لشركة فوسفات مصر لإدارة وتشغيل المناجم التابعة لهيئة الثروة المعدنية بالصحراء الشرقية.