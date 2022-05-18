وزير الإسكان يعتمد تخطيط قطعة أرض لتنفيذ مشروع عمرانى بمدينة الشروق

كتب أحمد حسن

اعتمد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المخطط التفصيلى لجزء من منطقة الخدمات المستقبلية وجزء من النادى الرياضى بالأحياء أرقام " 12 و13و15" بمدينة هليوبوليس الجديدة بإجمالى مساحة 202036 متر مربع والمقدم من شركة السادس من أكتوبر ضمن المخطط العام لمشروع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير والسابق اعتماده بالقرار الوزاري رقم 865 لسنة 2019 على مساحة 54 فان بمدينة الشروق.

ونص القرار في مادته الثانية تلتزم الشركة بالمواد أرقام 4 و5 و6 من القرار الوزاري رقم 865لسنة 2019، كما تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية الممول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع، مع تقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها.

فيما نصت المادة السادسة من القرار على التزام الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة 1 من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 5 من القرار ، مع الالتزام بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته، مع استخدام أنظمة الطاقة الشمسية.

نص القرار