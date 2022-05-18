اليوم السابع
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وزيرة التخطيط تقدم واجب العزاء لسفيرة الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

الأربعاء، 18 مايو 2022 11:25 م
وزيرة التخطيط تقدم واجب العزاء لسفيرة الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد وزيرة التخطيط تقدم العزاء لسفيرة الإمارات في القاهرة
كتبت أسماء أمين

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قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واجب العزاء للسفيرة مريم الكعبي، سفيرة الإمارات في القاهرة؛ في وفاة الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
 
وأعربت الدكتورة هالة السعيد، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، عن خالص تعازيها بفقدان رمز من رموز الأمة العربية، لطالما قدم لوطنه وللأمة العربية الكثير، مؤكدة عمق العلاقات بين مصر والإمارات التي تعد نموذجًا يحتذى به في العلاقات العربية والإقليمية.
 
وتوجهت الدكتورة هالة السعيد، إلى دولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعبًا، والأمة العربية ولأسرة الفقيد الراحل ومحبيه بخالص العزاء والمواساة، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
 
وزيرة التخطيط تقدم العزاء لسفيرة الإمارات في القاهرة
وزيرة التخطيط تقدم العزاء لسفيرة الإمارات في القاهرة

وزيرة التخطيط تقدم التعازي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
وزيرة التخطيط تقدم التعازي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

وزيرة التخطيط تواسي سفيرة الإمارات في القاهرة
وزيرة التخطيط تواسي سفيرة الإمارات في القاهرة

سفيرة الإمارات في القاهرة ووزيرة التخطيط
سفيرة الإمارات في القاهرة ووزيرة التخطيط

 


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