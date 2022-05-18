وزيرة التخطيط تقدم واجب العزاء لسفيرة الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

كتبت أسماء أمين

قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واجب العزاء للسفيرة مريم الكعبي، سفيرة الإمارات في القاهرة؛ في وفاة الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأعربت الدكتورة هالة السعيد، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، عن خالص تعازيها بفقدان رمز من رموز الأمة العربية، لطالما قدم لوطنه وللأمة العربية الكثير، مؤكدة عمق العلاقات بين مصر والإمارات التي تعد نموذجًا يحتذى به في العلاقات العربية والإقليمية.

وتوجهت الدكتورة هالة السعيد، إلى دولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعبًا، والأمة العربية ولأسرة الفقيد الراحل ومحبيه بخالص العزاء والمواساة، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.