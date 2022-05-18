وذكر تلفزيون نيوزيلندا اليوم الأربعاء، أن إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس التاجي حتى الآن بلغ 967 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 56 ألفا و652 حالة، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس مليونا و12 ألفا و754 حالة.