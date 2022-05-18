ولينجتون (أ ش أ)

سجلت وزارة الصحة النيوزيلندية، 9 آلاف و663 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى مليون و70 ألفا و373 إصابة.

وذكر تلفزيون نيوزيلندا اليوم الأربعاء، أن إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس التاجي حتى الآن بلغ 967 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 56 ألفا و652 حالة، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس مليونا و12 ألفا و754 حالة.

يذكر أن رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن دعت المواطنين النيوزيلنديين إلى الوحدة في معركتهم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، في الوقت الذي أجبرت فيه الجائحة البلاد على الاحتفال بيوم وايتانجي الوطني عبر الإنترنت.

وقالت أرديرن - في خطاب مسجل أوردت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافورية مقتطفات منه - إنه "علينا جميعا واجب بفعل كل ما في وسعنا لحماية مجتمعاتنا باستخدام كل الأدوات التي منحنا إياها العلم والطب".

وأضافت أن "الوحدة هي شيء أظهرناه خلال السنوات الأخيرة القليلة الماضية. أعلم أنه لم يكن دوما أمرا سهلا.. ولكن معا استطعنا وسنواصل التغلب".