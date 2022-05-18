اليوم السابع
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"نيوزويك" تكشف: 50% من متابعى بايدن على تويتر "حسابات مزيفة"

الأربعاء، 18 مايو 2022 09:51 ص
"نيوزويك" تكشف: 50% من متابعى بايدن على تويتر "حسابات مزيفة" بايدن وتويتر
كتبت: نهال أبو السعود

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كشف تدقيق جديد، أن ما لا يقل عن نصف متابعى الرئيس الأمريكي جو بايدن على تويتر البالغ عددهم 22.2 مليون متابع هم حسابات وهمية.

ووفقًا لمجلة نيوزويك، فإن التدقيق الذي تم إجراؤه لصالح شركة SparkToro العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي، وجد أن 49.3% من متابعي بايدن هم "متابعين مزيفين".

حددت سبارك تورو" المتابعين المزيفين"، على أنهم حسابات لا يمكن الوصول إليها ولن ترى تغريدات الحساب (إما لأنها بريد عشوائي أو روبوتات أو دعاية، وما إلى ذلك، أو لأنها لم تعد نشطة على المنصة.

في نفس السياق، أعرب ايلون ماسك إن صفقته البالغة 44 مليار دولار لشراء شركة التواصل الاجتماعي عن قلقه بشأن الحسابات المزيفة، وقال انه لا يمكن أن تمضي قدمًا، حتى يتم حل المشكلات المتعلقة بالحسابات المزيفة، ويبدو أنه ينتقد الرئيس التنفيذي لشركة تويتر باراج أجراوال.

قال ماسك في تغريدة امس: "استند عرضي إلى دقة إيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصة على تويتر، بالأمس ، رفض الرئيس التنفيذي لتويتر علنًا إظهار إثبات بنسبة <5٪. هذه الصفقة لا يمكن أن تمضي قدما حتى يفعل ".

ورد الرئيس التنفيذي الحالي على تويتر باراج أجراوال على أغنى رجل في العالم قائلاً إن العملاق الرقمي يعلق أكثر من نصف مليون حساب غير مرغوب فيه يوميًا ويغلق عدة ملايين من الحسابات التي يشتبه في أنها قد تكون بريدًا عشوائيًا.

ووفقا للتقرير، استخدمت SparkToro نفس المراجعة على حساب ايلون ماسك نفسه في وقت سابق ووجد أن ما يقرب من 70.2 % من متابعيه على تويتر البالغ عددهم 93.3 مليون كانوا حسابات مزيفة.

 


الولايات المتحدة

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تويتر

ايلون ماسك

Twitter

حسابات مزيفة

اخبار أمريكا


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