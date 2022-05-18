مياه بنى سويف: تدعيم حملة الطوارئ والأزمات بسيارتين لمواجهة الطوارئ

كتب أحمد حسن

أعلنت المهندس دينا عمر سليمان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، تدعيم أسطول سيارات ومعدات الشركة بعدد 2 سيارة نافوري جديدة، لحملة الطوارئ والأزمات، ضمن خطة الشركة فى تطوير منظومة العمل بكافة فروعها، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت "عمر"، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الشركة تهتم بجودة الخدمة المقدمة للمواطن وجاهزية معداتها وكوادرها البشرية لمواجهة أى أعطال أو كسور أو طفوحات تخص قطاعي المياه والصرف الصحي، ضمن خطة الطوارئ والأزمات للارتقاء بالمستوى الخدمى الذي تقدمه.

وأضافت أن ذلك يأتى في إطار اهتمام الشركة الدائم بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستجابة السريعة والفورية لإصلاح ومعالجة أي أعطال في أسرع وقت ممكن، وتقديم الصيانة الدورية والتطهير المستمر لجميع محطات ومواقع العمل.