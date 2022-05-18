موسكو: روسيا ما زالت تشغل المركز الثانى من حيث حجم مبيعات الأسلحة بعد أمريكا

وقال بوريسوف في كلمة أمام المشاركين بندوة "الآفاق الجديدة"، اليوم الأربعاء، "إن المركز الأول تحتله الولايات المتحدة الأمريكية بحصة 39% من حجم المبيعات في السوق العالمي للأسلحة، وتليها روسيا بحصة تقارب 20%، متقدمة بفارق كبير على فرنسا، التي تبلغ حصتها من إجمالي المبيعات في سوق الأسلحة 11%"، لافتا إلى أن الميزانية العسكرية الأمريكية تفوق كثيرا الميزانية الروسية.



وفيما يتعلق بالدول التي تشتري الأسلحة الروسية، قال بوريسوف "إن هذه الدول تتصدرها الهند والصين"، موضحا أن تصدير الأسلحة يشكل ثالث أكبر مصدر للدخل في روسيا بعد النفط والغاز والمواد الغذائية والقمح.



جدير بالذكر أن قيمة الصادرات الروسية من الأسلحة تترواح بين 14 مليار دولار و15 مليارا في السنة.