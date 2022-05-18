اليوم السابع
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أكرم القصاص
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موسكو: روسيا ما زالت تشغل المركز الثانى من حيث حجم مبيعات الأسلحة بعد أمريكا

الأربعاء، 18 مايو 2022 11:59 ص
موسكو: روسيا ما زالت تشغل المركز الثانى من حيث حجم مبيعات الأسلحة بعد أمريكا رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين
أ.ش.أ

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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف أن بلاده مازالت تشغل المركز الثاني من حيث حجم المبيعات في السوق العالمي للأسلحة.

 

وقال بوريسوف في كلمة أمام المشاركين بندوة "الآفاق الجديدة"، اليوم الأربعاء، "إن المركز الأول تحتله الولايات المتحدة الأمريكية بحصة 39% من حجم المبيعات في السوق العالمي للأسلحة، وتليها روسيا بحصة تقارب 20%، متقدمة بفارق كبير على فرنسا، التي تبلغ حصتها من إجمالي المبيعات في سوق الأسلحة 11%"، لافتا إلى أن الميزانية العسكرية الأمريكية تفوق كثيرا الميزانية الروسية.


وفيما يتعلق بالدول التي تشتري الأسلحة الروسية، قال بوريسوف "إن هذه الدول تتصدرها الهند والصين"، موضحا أن تصدير الأسلحة يشكل ثالث أكبر مصدر للدخل في روسيا بعد النفط والغاز والمواد الغذائية والقمح.


جدير بالذكر أن قيمة الصادرات الروسية من الأسلحة تترواح بين 14 مليار دولار و15 مليارا في السنة.

 


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