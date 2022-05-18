وأضاف بوليانسكي، في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية "أننا نعتزم مواصلة المساهمة في تعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة العراقية، وقبل كل شيء من خلال تطوير التعاون العسكري التقني الثنائي".



ونوه إلى أن موسكو وبغداد تتعاونان منذ فترة طويلة وبشكل وثيق في محاربة تنظيم "داعش" وغيره من التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق، مؤكدا أنه لا يمكن محاربة الإرهاب إلا عبر أوسع قدر ممكن من التنسيق للجهود.