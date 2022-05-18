وقال بحر العلوم ـ في كلمة له أمام مجلس الأمن حسبما أفادت قناة الإخبارية العراقية اليوم الأربعاء، إن مساعي الأطراف السياسية تأتي لتلبية متطلبات الشعب العراقى في ضوء الاستحقاقات الدستورية والقوانين النافذة.

وجدد بحر العلوم التزام بلاده بمواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، معربا عن شكره لمجلس الأمن الدولي لتضامنه ودعمه المستمر للعراق في مواجهة خطر الإرهاب.

وأضاف أن القوات العراقية أطلقت في ابريل الماضي حملة واسعة النطاق لملاحقة فلول تنظيم داعش في المحافظات المختلفة ، مجددا دعوة بلاده بعدم استخدام أراضي العراق لتصفية الحسابات أو لتحقيق أغراض سياسية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.