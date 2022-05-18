مكتبة الإسكندرية: مصر حصدت مراكز متقدمة بالمعرض الدولى للعلوم والهندسة

الإسكندرية جاكلين منير

أكدت مكتبة الإسكندرية أن مصر حصدت عدة جوائز فى المعرض الدولى للعلوم والهندسة لعام 2022، والذى أقيم بولاية أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية من 7 إلى 13 مايو 2022، وشارك فيه طلاب معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة 2022، والذى يقوم بتنظيمه كل عام مركز القبة السماوية العلمى بمكتبة الإسكندرية.



وقالت الإسكندرية فى بيان لها أن الطالب عبد الرحمن أحمد إبراهيم دراز حصل على المركز الثالث عالميًا فى مجال الروبوتات والآلات الذكية عن مشروع: "روبوت المهام الصعبة" من مدرسة نيوفيتشر الدولية - محافظة الغربية، وحصل الطالب عبد الله العفيفى والطالب آدم ياسر من مدرسة STEM الإسماعيلية على المركز الرابع فى فئة الهندسة البيئية عن مشروعهما: "تكامل المعالجة الميكانيكية والكيميائية في الدورة الهيدرولوجية لصناعة الورق واللباب".



وأضافت: "أما بالنسبة للجوائز الخاصة فى المعرض الدولى للعلوم والهندسة Regrneron ISEF 2022 فقد حصل كل من سما محمد نوح، وشهد محمد نوح من مدرسة STEM الشرقية على منحة دراسية من جامعة أريزونا، بفضل مشروعهما: تعديل جديد على قناع الوجه الطبى لتصفية أول أكسيد الكربون للمدخنين السلبيين".

وحصلت الطالبة هاجر عاطف إبراهيم حسن من مدرسة الأورمان الحكومية للغات على منحة دراسية من جامعة أريزونا على مشروعها: "النظام البيئى المتكامل لإدارة النفايات المستدامة".

وأشادت مكتبة الإسكندرية بالدور البناء لشركاء النجاح، وهم: وزارة التربية والتعليم، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والذى ساهم بشكل مؤثر فى خروج المعرض بالشكل اللائق وتحقيق تلك النتائج المميزة.

جدير بالذكر أن المعرض الدولي للعلوم والهندسة Regeneron ISEF 2022 يُعَدُّ بمثابة المسابقة الدولية الأكبر في مجال العلوم للمرحلة قبل الجامعية، والتي تمنح ما يزيد عن 1700 طالب على مستوى العالم الفرصة للتجمع، ومشاركة الأفكار، وعرض المشروعات العلمية المتطورة، بالإضافة إلى التنافس على المنح الدراسية والتعليمية، والرحلات العلمية؛ ومقابلة علماء من كل أنحاء العالم ومنهم حائزين على جائزة نوبل فى شتى مجالات العلوم.