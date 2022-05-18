مقتل مسلحين خططا لهجوم إرهابى فى جمهورية داغستان الروسية

وأضافت اللجنة في بيان لها أوردته قناة ( روسيا اليوم) الاخبارية، أن القوات الأمنية تحركت بعد تلقي معلومات حول وجود مسلحين في منطقة لينينسكي بمحج قلعة يعتزمون تنفيذ هجوم إرهابي على أحد منشآت الطاقة في المدينة ، مشيرة الى أن القوات عثرت على مسلحين اثنين وطالبتهما بإلقاء السلاح والاستسلام، لكنهما بادرا بإطلاق النار، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى الرد عليهما وتصفيتهما.



واشارت اللجنة الى أنه لم تقع إصابات في صفوف رجال الأمن ولا إصابات بين السكان المدنيين، موضحة أنه تم العثور في موقع الاشتباك على أسلحة أوتوماتيكية وذخائر وعبوة ناسفة جاهزة للاستخدام.