 

وذكرت السلطات أن الأمطار اجتاحت معظم أنحاء الولاية واستمر هطولها اليوم /الأربعاء/ وأن خبراء الأرصاد يحذرون من استمرارها خلال اليومين القادمين.

 

وأكد وزير الموارد المائية فى الولاية " بيجاش هازاريكا" أن أكثر من 500 شخص تضرروا من جراء الفيضانات وأن الوضع حرج ".

 

من جانبه، قال وزير الصحة فى الولاية " كيشاب ماهانتا " إن جنود الجيش الهندي تمكنوا من إنقاذ أكثر من ألفي شخص كانوا محاصرين في منطقة "هوجاى"، وأن جهود الانقاذ مازالت مستمرة، وأشارت السلطات الهندية إلى احتمال تزايد منسوب المياه في نهر " براهمابوت".