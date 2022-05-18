كتب محمد جمال

لقى ما لا يقل عن 12 شخصا مصرعهم نتيجة الفيضانات التى تسببت فيها الأمطار الغزيرة فى ولايتى أسام وميجالايا فى شمال شرق الهند، بحسب "روسيا اليوم".

وتسببت الفيضانات فى تدمير منازل وتهجير أكثر من 400 ألف شخص، وعزلت المناطق المتضررة من الفيضانات والانهيارات الأرضية عن المناطق الوسطى من البلاد بسبب انهيار الجسور والطرق، وتوقفت خدمات السكك الحديدية، وانقطعت خطوط الكهرباء، حسب ما نقلت قناة NDTV التلفزيونية.

My birthplace and entire North East India is facing serious flash floods and landslides for the last 5 days. This is climate emergency. Why media are not talking about this? 😔 pic.twitter.com/AhnmfsBnTp — Licypriya Kangujam (@LicypriyaK) May 17, 2022

وتشارك طائرات مروحية تابعة لسلاح الجو الهندى فى عمليات الإنقاذ فى أسام وميجالايا، وحسب التنبؤات الجوية، ستستمر الأمطار فى شمال شرقى البلاد لمدة ثلاثة أيام أخرى.

ويذكر أن السلطات حذرت من إمكانية تفاقم الوضع بصورة سيئة جراء الفيضانات التي تزايدت في أعقاب هطول الأمطار بغزارة وفيضان نهر /براهمابوترا/ الذى يتدفق داخل الهند وبنجلاديش من التبت ، حيث فاضت مياهه عبر ضفافه في ولاية آسام خلال الأيام الثلاثة الماضية وأغرقت أكثر من 1500 قرية.