لقى ما لا يقل عن 12 شخصا مصرعهم نتيجة الفيضانات التى تسببت فيها الأمطار الغزيرة فى ولايتى أسام وميجالايا فى شمال شرق الهند، بحسب "روسيا اليوم".

وتسببت الفيضانات فى تدمير منازل وتهجير أكثر من 400 ألف شخص، وعزلت المناطق المتضررة من الفيضانات والانهيارات الأرضية عن المناطق الوسطى من البلاد بسبب انهيار الجسور والطرق، وتوقفت خدمات السكك الحديدية، وانقطعت خطوط الكهرباء، حسب ما نقلت قناة NDTV التلفزيونية.

My birthplace and entire North East India is facing serious flash floods and landslides for the last 5 days. This is climate emergency. Why media are not talking about this? 😔 pic.twitter.com/AhnmfsBnTp