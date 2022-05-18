اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مايو 2022 04:57 م
أكرم القصاص
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مصرع شخص فى حادث انقلاب دراجة نارية فى أبو منقار بالوادى الجديد

الأربعاء، 18 مايو 2022 03:39 م
مصرع شخص فى حادث انقلاب دراجة نارية فى أبو منقار بالوادى الجديد إسعاف - أرشيفية
فريق المحافظات

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لقى شخص مصرعه فى حادث مرورى، اليوم الأربعاء، بمركز الفرافرة فى محافظة الوادى الجديد، حيث تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وصول جثة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزى.

وتبين انقلاب دراجة نارية بالطريق الواصل بين قرية "أبو منقار" ومدينة الفرافرة، أسفر عن مصرع أحمد الطيب أحمد حماد 46 عامًا، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.


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