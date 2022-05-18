مستشار الصحة العالمية: تناول الأدوية بشكل عشوائى يسبب التهاب وفشل الكبد

كتبت أمل علام

كشفت الدكتورة منال حمدى السيد أستاذ ورئيس قسم طب الأطفال بمستشفى عين شمس الجامعى، استشارى منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، إنه حتى 10 مايو كان هناك 380 حالة أصيبت بالتهاب الكبد الغامض فى الأطفال على مستوى العالم، موضحة، أن هناك 6 وفيات حتى الآن، و26 حالة استدعت زراعة الكبد، وبالتالي مت زلنا لا نعلم سبب الإصابة بالتهاب الكبد الغامض.



الدكتورة منال حمدى السيد خلال المؤتمر

وقالت إنه تم عقد مؤتمر فى جنيف عن التهاب الكبد الغامض عبر منصة زووم لمناقشة التحاليل التى يجب اجراؤها للتوصل لسبب الإصابة بهذا النوع من التهاب الكبد مجهول السبب، ولكن تم ربط نصف الحالات بالفيروس الغدى 41 الذى يسبب النزلات المعوية، والذى يصاحبه قىء وإسهال، وقد يكون التهاب الكبد الغامض نتيجة الخلل المناعى نتيجة فيروس كورونا، أو مرتبط بفيروس آخر غير معروف.

وأوضحت، أن بعض التحاليل في الدول محدودة الدخل تواجه صعوبة، وسنتفق على درجات الحرارة التي يتم وضع العينات فيها التى يتم أخذها من المصابين لتتبع المرض، ونراجع مع منظمة الصحة العالميةعلى المستوى الدولى قائمة التحاليل التي يتم اجراءها لكى نعرف أسبابه، لأنه قد يكون مرض مناعى وليس فيروسى، مؤكدة أن تناول العلاجات بشكل عشوائى يؤدى إلى إصابة الأطفال بالتهاب كبدى حاد أو فشل كبدى، وخصوصا المسكنات والمضادات الحيوية، وقد رأينا هذه الحالات على أرض الواقع، وهذا يحتاج إلى توعية على المستوى القومى، محذرة من تناول الأدوية بدون وصفة طبية.

جاء ذلك عقد خلال المؤتمر الــ 12 للجمعية الدولية لطب المناطق الحارة فى الأطفال، حيث ينظم المؤتمر كل 3 سنوات فى إحدى قارات العالم لمناقشة الجديد فى طب الأطفال على أرض الواقع، وكانت آخر دورة فى عام 2017 فى أندونيسيا، وكان من المقرر عقد هذا المؤتمر في عام 2020، ولكن تأجل لظروف الجائحة.

من جانبه قال الدكتور مرتضى الشبراوي أستاذ كبد الأطفال، بمستشفى أبو الريش الجامعى ورئيس المؤتمر، إن مصر تتشرف باستضافة مؤتمر في دورته الـ 12والتى تم مناقشة الأمراض المعدية وسوء التغذية، والتطعيمات للارتقاء بالمستوى الصحى فى الدول النامية.

وأضاف، أن المؤتمر اهتم بالأمراض التى يعيشها العالم وخاصة جائحة كورونا، والأمراض المتفشية مثل التهاب الكبد الغامض، وحمى الضنك، والنزلات المعوية الفيروسية، والتهاب الكبد"B "، والمشاكل النفسية وخاصة فى سن المراهقة كما ركزت جلسات المؤتمر على بعض المشاكل المصرية مثل ختان الإناث، شارك فى هذه المناقشات اليونسيف، ومنظمة الصحة العالمية، واللذين تحدثان عن كورونا والتهاب الكبد الغامض.