مخاطر الإصابة بالوذمة اللمفية بعد سرطان الثدي

كتبت نهير عبد النبى

هناك العديد من الآثار الجانبية المحتملة المختلفة لعلاج سرطان الثدي، وتعتبر الوذمة اللمفية واحدة منها، وذلك عندما يعطل شيء ما وظيفة الجهاز اللمفاوي المتمثلة في نقل السوائل الزائدة حول الجسم، وتتراكم السوائل وتسبب تورم الأنسجة الرخوة أو الوذمة اللمفية.

الوذمة اللمفية الأولية ناتجة عن عوامل وراثية وترجع معظم حالات الوذمة اللمفية الثانوية إلى السرطان أو علاج السرطان.

وحسب ما ذكره موقع healthline تميل الوذمة اللمفية المرتبطة بسرطان الثدي إلى الحدوث في الثدي أو الصدر أو الذراع، ويمكن أن تحدث في غضون أيام من العلاج أو بعد سنوات، ويعتبر العرض الأكثر وضوحًا هو التورم غير الطبيعي ، والذي قد يبدأ بالشعور بالامتلاء أو الثقل، وقد تشمل الأعراض الأخرى:

-ألم.

-ضيق.

-وخز التنميل.

-ضعف وصعوبة في استخدام ذراعك.

-الجلد الذي يبدو أكثر سماكة أو جلد.

-تقرحات الجلد والعدوى.

-الجروح بطيئة التئام.

قد تسبب الوذمة اللمفية معدلات مرتفعة من الاكتئاب والقلق ويمكن أن يكون للوذمة اللمفية تأثير سلبي على نوعية الحياة.

ما هي فرص الإصابة بالوذمة اللمفية؟



تدخل العديد من عوامل الخطر في فرص إصابتك بالوذمة اللمفية بعد سرطان الثدي وبعض عوامل الخطر لها علاقة بالعلاج ، والبعض الآخر غير ذي صلة بعض عوامل الخطر قابلة للتعديل ، والبعض الآخر ليس كذلك.

بشكل عام ، تتراوح فرص الإصابة بالوذمة اللمفية بعد الإصابة بسرطان الثدي من 5 إلى 50 %.

عوامل الخطر المرتبطة بالعلاج



فيما يلي بعض العلاجات التي قد تزيد من خطر الإصابة بالوذمة اللمفية.

-إزالة الغدد الليمفاوية.

-إشعاع الغدد الليمفاوية.

-استئصال الثدي وجراحة الثدي الأخرى.

-سرطان الغدد الليمفاوية.

-نسيج ندبي.

-كثافة الثدي.