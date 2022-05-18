محافظ بورسعيد يلتقي بـ 18 من أصحاب محال الممشى السياحي بعد تحرير عقود جديدة حتى 2050

بورسعيد - محمد عزام

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بأصحاب محال الممشى السياحي الـ 18 الذين تم تحرير عقوداً جديدة لهم حتى عام 2050، ليصبح إجمالي المحلات المتواجدة بالممشى 28 محل، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد، وفي اطار التواصل المستمر بين محافظ بورسعيد وأصحاب تلك المحال والذي تم تحرير عقود جديدة لهم اليوم .

وخلال حديثه مع أصحاب المحال، أكد محافظ بورسعيد، أنه في بداية الأمر كان حريص علي تلبية مطالب المنتفعين بالمكان، مضيفاً أن التعاون الكبير الذي أظهر أصحاب المحلات رغبة منهم في تطوير المنطقة كان له العامل الأكبر في حل المشكلة بعد أن تم تخصيص محال بديلة لمن يمتلكون عقودا حتي عام 2050 بنفس المدة، في بداية شارع فلسطين "بداية الممشى السياحي".

ومن جانبهم، وجه أصحاب المحال الشكر لمحافظ بورسعيد للاستجابة لمطلبهم وحرصه على التطوير المستمر، وإعاده بورسعيد لمكانتها الرائدة سياحيا، مؤكدين أن محافظ بورسعيد ضرب أروع الأمثلة في الوفاء بالوعد منذ بداية الموضوع وحرصة علي إحترام رغباتنا بالتواجد بالممشى السياحي .

ولفت محافظ بورسعيد، إلى أن أعمال التطوير الذي سيشهدة الشارع يستهدف إعادة الوجه التاريخي لمحافظة بورسعيد بشكل حضاري مميز، يتناسب مع الموقع الجغرافي ويعمل على تسويق المنطقة سياحيا، مؤكداً أن التطوير يقوم على الطابع الجمالي والطابع التاريخي الذي تتميز به محافظة بورسعيد، لافتا إلى أنه سيتم تصميم شارع بمثابة ممشى سياحي على أعلى مستوى يحقق الاستمتاع بمقومات المنطقة، منوها لأهمية أن يمثل الشارع السياحي تحفة حضارية ويجمع المعالم الفنية والتراثية والترفيهية والسياحية.