مجلس وزراء لبنان يعقد آخر جلساته الجمعة قبل التحول لتصريف الأعمال السبت المقبل

وتنص المادة 69 من الدستور اللبناني على اعتبار الحكومة مستقبلة عند بدء ولاية مجلس النواب الجديد، على أن يدعو رئيس الجمهورية إلى استشارات نيابية ملزمة مع الكتل النيابية والمستقلين لتسمية رئيس جديد للحكومة. وفور الاستقرار على رئيس جديد للحكومة، يجري استشارات نيابية غير ملزمة مع الكتل البرلمانية والمستقلين، ثم يقوم بتشكيل الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية.



وتم تسمية نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة في 26 يوليو الماضي بعد اعتذار السفير مصطفى أديب ورئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري عن تكليفهما بتشكيل الحكومة على التوالي بسبب خلافات مع رئيس الجمهورية حول التشكيل.

وخرجت حكومة ميقاتي للنور في 10 سبتمبر الماضي لتملأ فراغا حكوميا دام لمدة 13 شهرا استمرت خلالها حكومة رئيس الوزراء السابق حسان دياب في تصريف الأعمال بعد استقالتها في 10 أغسطس 2020 إثر انفجار ميناء بيروت البحري.



ونالت حكومة ميقاتي ثقة مجلس النواب بعد أسبوع من تشكيلها، لتعمل على عدد من الملفات كان آخرها إجراء الانتخابات النيابية التي أعلنت نتائجها اليوم بشكل كامل وأسفرت عن خسارة تيار 8 آذار (حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر التابع لرئيس الجمهورية وحلفائهم) للأغلبية النيابية مع تقدم ملحوظ لحزب القوات اللبنانية وحلفائه وحزب الكتائب والمستقلين بالإضافة إلى وصول قرابة 17 نائبا من قوى المجتمع المدني المحسوبة على حراك 17 تشرين (أكتوبر) 2019.