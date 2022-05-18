كيف يمكن الوصول إلى التوازن الصحيح لاستهلاك اللحوم في وجباتنا الغذائية؟

كتبت نهير عبد النبى

نسمع دائما عن تحذيرات حول تناول اللحوم الحمراء، ولكن نجهل السبب وراء ذلك، وما هو الفرق بين اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء وتأثير كل منها، وفى التقرير التالى نجيب عن هذه الأسئلة وفقا لما ذكره موقع eufic

ما الفرق بين اللحوم الحمراء والبيضاء والمعالجة؟



طريقة سهلة لتمييز اللحوم الحمراء عن غيرها هي النظر إلى لونها عندما تكون نيئة وطازجة. اللحوم الحمراء حمراء اللون قبل الطهي وهي تشمل قطعا مختلفة من اللحوم من لحم البقر ، ولحم العجل، والماعز بالإضافة إلى اللحم المفروم والبرغر المصنوع منها. تشير اللحوم البيضاء بشكل أساسي إلى أنواع مختلفة من الدواجن ، مثل الدجاج أو البط أو الديك الرومي ، بالإضافة إلى اللحوم الأخرى ذات الألوان الفاتحة مثل الأرانب.

اللحوم المصنعة هي تلك التي خضعت لمعاملة إضافية من شكلها الطازج، في أغلب الأحيان لتحسين الحفظ وهي تشمل منتجات اللحوم المملحة أو المعالجة أو المخمرة أو المدخنة مثل لحم البقر المحفوظ وكذلك اللحوم المعلبة والمستحضرات القائمة على اللحوم والصلصات.

هل اللحوم ضارة بصحتك؟



عندما يتعلق الأمر بالسؤال "هل اللحوم مضرّة لك؟" - أنواع وكمية اللحوم التي نأكلها، وكذلك عدد المرات التي نأكلها ، تلعب دورًا رئيسيًا في الإجابة، كما هو الحال مع أي طعام أو مغذيات محددة، لا يمكن عزل آثارها على صحتنا عن نظامنا الغذائي العام وأسلوب حياتنا.

اللحوم في شكلها غير المعالج هي مصدر للبروتين عالي الجودة وتوفر العديد من الفيتامينات والمعادن بأشكال يمكن لأجسامنا هضمها وامتصاصها بسهولة والتي يمكن أن تساعد بسهولة في تلبية الأهداف الغذائية المختلفة الموصى بها، والجدير بالذكر أن اللحوم غنية بفيتامينات ب ، والزنك وخاصة اللحوم الحمراء مصدر جيد للحديد الممتص جيدًا وفيتامين ب 12 والسيلينيوم وهي بعض العناصر الغذائية التي يمكن أن تفتقر أو تكون بكميات غير كافية في نباتي غير مخطط له.

أو حمية نباتية، و تحتوي اللحوم أيضًا على أنواع وكميات مختلفة من الدهون والتي تختلف باختلاف نوع الحيوان والعمر والجنس والسلالة والأعلاف وقطع اللحم، و محتوى الدهون في اللحوم مسؤول جزئيًا عن قيمته العالية من السعرات الحرارية ، ولكنه يجعله أيضًا مصدرًا للفيتامينات التي تذوب في الدهون مثل فيتامين أ يمكن أن تساعد الكميات الكبيرة من الدهون عند الطهي في تقليلها.

في عام 2015 ، أثار تقييم منظمة الصحة العالمية للسرطان (احتمالية التسبب في السرطان ) اللحوم الحمراء والمعالجة الجدل حول "صحة" هذه الأطعمة. ارتبط تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والمعالجة بزيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء ، حيث إن اللحوم المصنعة لها ارتباط أقوى من اللحوم الحمراء، يعتقد أن هذه التأثيرات يمكن تفسيرها جزئيًا من خلال تكوين مواد كيميائية مسرطنة في اللحوم بعد المعالجة (مثل المعالجة والتدخين) والطهي بدرجة حرارة عالية (مثل القلي أو الشواء).

بينما قدم هذا التقرير رؤى مهمة تعزز أهمية الاعتدال في الاستهلاك وخاصة اللحوم المصنعة ، يجب وضع تأثير تناول اللحوم الحمراء والمعالجة على الصحة في سياق النظام الغذائي العام. هناك أدلة على أن العوامل الغذائية الأخرى مثل زيادة الوزن / السمنة واستهلاك الكحول تلعب دورًا أكبر بكثير في زيادة مخاطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.

كيف يمكننا الوصول إلى التوازن الصحيح لاستهلاك اللحوم في وجباتنا الغذائية؟



بشكل عام ، تم ربط الأنماط الغذائية التي تعزز الاستهلاك العالي للأغذية الطازجة والموسمية والمحلية ذات الأصل النباتي والتي تتضمن كمية صغيرة فقط من اللحوم ومنتجات الألبان - مثل وجبات البحر الأبيض المتوسط ​​والوجبات الشمالية الجديدة بزيادة الفوائد الصحية.

بشكل ملحوظ يبدو أن حمية البحر الأبيض المتوسط ​​لها تأثير وقائي ضد السرطان والأمراض المعرفية وأمراض القلب والأوعية الدموية وكذلك السمنة ومرض السكري من النوع 2 ، و يعتمد هذا النظام الغذائي على تناول كميات كبيرة من الأطعمة النباتية (مثل الفاكهة والخضروات والمكسرات والحبوب والبقول) وزيت الزيتون، كمية معتدلة من الأسماك والدواجن وكمية منخفضة من منتجات الألبان (الزبادي والجبن بشكل أساسي) واللحوم الحمراء والمعالجة والحلويات.

توصي معظم الإرشادات الغذائية الأوروبية بالحد من كمية اللحوم الحمراء والمعالجة في النظام الغذائي والتناوب بين مصادر البروتين المختلفة بما في ذلك الأسماك والدواجن / اللحوم الخالية من الدهون التي تمت إزالتها من أي دهون مرئية والبيض والبروتينات النباتية مثل البقوليات / البقول أو التوفو. تختلف النصيحة المحددة بشأن كمية اللحوم الحمراء التي يجب على الناس تناولها بانتظام بين البلدان ، حيث يحدد معظمهم الحد الأقصى الموصى به للجرعة وهو 500 جرام من اللحوم الحمراء في الأسبوع.