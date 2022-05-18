اليوم السابع
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كيفية التسجيل للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن بالداخلية إلكترونيا.. إنفوجراف

الأربعاء، 18 مايو 2022 07:12 م
كيفية التسجيل للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن بالداخلية إلكترونيا.. إنفوجراف إنفوجراف كيفية تسجيل للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن

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في ظل رغبة البعض التقديم لمعاهد معاونى الأمن بوزارة الداخلية، بعد الإعلان عن بدء التقديم عبر الإنترنت بداية من 21 مايو المقبل.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد خطوات التسجيل للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن بالداخلية إلكترونيا

 

1. الدخول على موقع وزارة الداخلية

2. اختيار أيقونة خدمات معهد معاونى الأمن

معهد معاونى الأمن
معهد معاونى الأمن

 

3.فتح الأيقونة والضغط على كلمة استمرار

4. اختيار وسيلة للدفع الإلكترونى للتسجيل

5. تسجيل البيانات الشخصية

6.التوجه لمعهد معاونى الأمن التابع لمحافظتك لسحب كراسة التقديم

7.أداء الاختبارات المقررة من وزارة الداخلية

 


معاون الامن

معاونى الامن

الداخلية

التسجيل

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معهد معاونى الامن


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