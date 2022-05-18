كل ما تريد معرفته عن منظومة الإيصال الإلكتروني

بدأت وزارة المالية، التشغيل التجريبي لمنظومة الإيصال الإلكتروني منذ منتصف شهر أبريل الماضي، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، ويتساءل العديد من التجار عن شكل الإيصال الإلكتروني، ويقدم "اليوم السابع" أبرز 5 أسئلة عن إدارة المنظومة الجديدة.
كل ما تريد معرفته عن منظومة الإيصال الإلكترونيالأربعاء، 18 مايو 2022 07:03 م
وزارة المالية
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