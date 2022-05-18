كشف غموض العثور على جثة مسن بسلّم عقار فى العجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

فارق مسن الحياة داخل شقة سيدة تربطه بها علاقة غير شرعية في العجوزة، وكشفت تحريات رجال المباحث أن المسن أصيب بأزمة قلبية فارق إثرها الحياة، واستعانت السيدة بابنتها وحملا الجثة خارج الشقة وتركاها على سلم العقار، وفور وصول زوجها استولى على نقود المسن، وتم ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغا يفيد العثور على جثة مسن، ملقاة بسلم عقار، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على الجثة لا توجد بها أي إصابات، وكشفت تحريات المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، أن المسن كان يتردد على سيدة مقيمة بالعقار، لارتباطه بعلاقة بها، وخلال تواجده بشقتها أصيب بأزمة قلبية فارق إثرها الحياة.

وتوصلت التحريات إلى أن السيدة استعانت بابنتها ونقلا الجثة خارج الشقة، وفور وصول زوجها استولى على مبلغ نالي من ملابس المسن.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا أمام العقيد مصطفى خليل مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة، بارتكاب الواقعة، فتم إحالتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.