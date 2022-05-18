اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مايو 2022 04:17 م
أكرم القصاص
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فرنسا تدعو الأطراف الفاعلة فى ليبيا إلى حوار حقيقى

الأربعاء، 18 مايو 2022 01:37 م
فرنسا تدعو الأطراف الفاعلة فى ليبيا إلى حوار حقيقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
أ.ش.أ

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دعت فرنسا الأطراف الفاعلة في ليبيا إلى الدخول في حوار حقيقي بهدف التوصل لحل سياسي، قابل للتطبيق وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة ونزيهة في جميع أنحاء البلاد في أقرب وقت ممكن، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ولتطلعات الشعب الليبي.

 

كما دعت فرنسا وفقا لبيان للمتحدثة باسم الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء، كافة الأطراف الليبية الفاعلة إلى الامتناع عن كل أعمال العنف واحترام اتفاق وقف إطلاق النار، وكانت قد اندلعت مواجهات أمس الثلاثاء، في طرابلس بعد إعلان الحكومة الليبية المعينة من قبل البرلمان دخولها إلى العاصمة طرابلس، لمباشرة أعمال الحكومة .

 

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا "وصول رئيس وزراء الحكومة الليبية السيد فتحي باشاغا برفقة عدد من الوزراء إلى العاصمة طرابلس استعدادا لمباشرة أعمال حكومته منها".

 

واندلعت مواجهات بين مجموعات مسلحة في طرابلس، ما اضطره لمغادرة المدينة بعد وقت قصير من دخوله.

 


فرنسا

ليبيا

الخارجية الفرنسية

ماكرون

الحكومة الليبية


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