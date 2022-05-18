اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"غازوم" الفنلندية تلجأ للتحكيم فى نزاع بشأن شروط الدفع مع "غازبروم" الروسية

الأربعاء، 18 مايو 2022 11:23 ص
"غازوم" الفنلندية تلجأ للتحكيم فى نزاع بشأن شروط الدفع مع "غازبروم" الروسية غازبروم - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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كشفت شركة "غازوم" المسؤولة عن واردات الغاز في فنلندا أنها ستلجأ إلى التحكيم فيما يتعلق بشروط الدفع التي فرضتها شركة "غازبروم" الروسية.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، "لا تقبل غازوم مطلب شركة غازبروم بالتحول إلى مدفوعات الروبل، وبالتالي لن تقوم بالدفع بالروبل أو بموجب ترتيب الدفع المقترح، بالإضافة إلى ذلك، هناك نزاع كبير بين الشركتين حول المطالبات الأخرى المقدمة بموجب العقد".

وذكرت صحيفة (هلسنكي تايمز) الفنلندية أن (غازبروم) طلبت من (غازوم) الاستجابة لمطالبها بحلول يوم الجمعة المقبل، كما تم تحديد نفس الموعد النهائي لمشتري الغاز الطبيعي في أجزاء أخرى من الاتحاد الأوروبي.


وأشارت (غازوم) إلى أنه من المحتمل أن يؤدي الخلاف إلى وقف تسليم الغاز الطبيعي من روسيا إلى فنلندا اعتبارا من السبت المقبل.. ولا يُعتقد أن البنية التحتية للغاز الطبيعي الفنلندية -أي سفن محطات الغاز الطبيعي المسال وخط أنابيب الغاز الطبيعي بين فنلندا وإستونيا- كافية للتعويض عن الانقطاع المحتمل لإمدادات الغاز من روسيا.

 


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