"علوم طنطا" تحتفل بتخريج دفعتين اليوم ضمن احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبى

الغربية - مصطفى عادل

تنظم كلية العلوم بجامعة طنطا حفل تخريج دفعة جديدة من أبنائها الطلاب، اليوم لأربعاء، فى إطار احتفالات جامعة طنطا باليوبيل الذهبى، برعاية رئيس مجلس الوزراء.



يقام الحفل برعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، تحت إشراف الدكتور طارق مصطفى عميد الكلية، والدكتور أمجد سلامة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



وقال الدكتور طارق مصطفى عميد كلية العلوم، إنه من المقرر أن يشهد الحفل تخريج الدفعة 47 لعام 2019 باسم الدكتور عبدالسلام رشاد، الأستاذ المتفرغ بقسم الجيولوجيا ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الأسبق، والدفعة 48 لعام 2020 باسم الدكتور إبراهيم عبدالناجي سالم، الأستاذ المتفرغ بقسم الجيولوجيا ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الأسبق.



وأضاف أنه من المقرر مشاركة الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس علماء الدلتا وأولياء أمور الخريجين.