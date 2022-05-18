ضبط 17 ألف لتر سولار مدعم داخل مصنع سناكس بطنطا

الغربية مصطفى عادل

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين من ضبط 17 ألف لتر سولار مدعم ، بطلمبة رصيف بدون ترخيص، داخل مصنع سناكس، وتصنيع منتجات البطاطس، بدائرة قسم ثان طنطا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتشكيل حملة على مصانع المواد الغذائية لاحكام الرقابة التموينية، وتشكلت حملة قادها وكيل وزارة التموين ضمت ناصر العفيفي، محمود حسن ، السيد احمد الحواله المفتشين بادارة الرقابة التموينية

وتم ضبط 17 ألف لتر سولار مدعم بطلمبه رصيف غير مرخصه بداخل مصنع شهير لإنتاج سناكس ومنتجات البطاطس بحى ثان طنطا مخالفا القانون رقم 154لسنه 2019اداره نشاط بدون ترخيص والمرسوم بقانون 95لسنه 45ومعدلاته، وذلك لتجميع الكميات المضبوطه والمتحفظ عليها بغرض إعاده البيع في السوق السوداء، واستخدام تلك الكميه فى غير الأماكن المصرح لها بتداولها.

وتم تحرير محاضر جنح بالمخالفات والعرض على النيابه العامه لاتخاذ اللازم.