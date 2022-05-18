ضبط قناة فضائية دون ترخيص بالعجوزة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة قناة فضائية "بدون ترخيص"، متخذاً من إحدى شركات الإستيراد والتصدير الكائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، مقراً مستتراً لإدارة القناة المشار إليها والتى يتم بثها عبر القمر الصناعى عن طريق الوكيل مالك التردد المتواجد بإحدى الدول، وكذا قناة على موقع "اليوتيوب" وصفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقوم من خلالهم برفع "مصنفات سمعية ومرئية" غير مجازة رقابياً بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر القناة المشار إليها وأمكن ضبط (المسئول عن الدعم الفنى"له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى إحدى القضايا الجنائية" – مالك الشركة المشار إليها ، مقيمان بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة).

وبتفتيش مقر القناة فى حضورهما تم ضبط (وحدة معالجة مركزية يوجد عليها آثار ودلائل على"إدارة قناة على موقع "اليوتيوب" وبها مصنفات غير مجازة رقابياً – إدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" – هاتف محمول خاص بالمتهم الأول به آثار ودلائل على إدارة تلك القناة من خلال محادثات على تطبيق "الواتس آب" )، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا بإدارتهما للقناة بقصد تحقيق الربح المادى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.