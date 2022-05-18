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ضبط سيدة دفنت طفلتها دون تصريح بعد سقوطها من "البلكونة" بحلوان

الأربعاء، 18 مايو 2022 12:11 ص
ضبط سيدة دفنت طفلتها دون تصريح بعد سقوطها من "البلكونة" بحلوان مقابر - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول خبر على بعض مواقع التواصل الاجتماعى تحت عنوان "تعدى أم على رضيعتها، وإلقائها بصندوق القمامة"، والإشارة خلاله لضبط الأم مرتكبة الواقعة.
 
بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة حلوان، بمديرية أمن القاهرة من (مسئول مقابر بدائرة القسم)، بقيام كلِ من (ربة منزل – شقيقها – تربى) بدفن "كريمة الأولى" ( سنة ونصف )، بدون تصريح عقب سقوطها من شرفة سكنها، لاختلال توازنها أثناء اللهو، وعدم تمكنها من استخراج تصريح دفن، لخلافات مع زوجها "والد الطفلة" (تم ضبطهم).. كما تم إستدعاء والد الطفلة وإتهم المذكورين بالإهمال والتسبب فى وفاة كريمته ودفنها بدون تصريح، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

وفاة طفلة

دفن طفلة

حوادث

حلوان


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