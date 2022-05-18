وقال هيو في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ اليوم الأربعاء إنه "فى الوقت الحالي، نقدر أن احتمال إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية بحلول نهاية الأسبوع ضئيل نسبيا، لكن الاستعدادات لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات تبدو وشيكة".



وأوضح أنه "في حالة حدوث استفزاز كوري شمالى، سواء كان كبيرا أو صغيرا، خلال فترة القمة، فقد أعددنا خطة بديلة بناء على نوعية الاستفزاز، ليتمكن زعيما البلدين بشكل فوري من دخول القيادة ونظام التحكم في الموقف الدفاعي المشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".



ومن المقرر أن يصل بايدن إلى سول يوم الجمعة المقبل وسط مخاوف من قيام كوريا الشمالية بإجراء تجربة نووية أو إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات خلال زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام.



ومن المقرر أن يغادر بايدن متوجها إلى اليابان بعد ظهر يوم الأحد في ختام زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام إلى سول.