سفيرة السويد تبلغ الخارجية الروسية بقرار بلدها الانضمام للناتو

كتب محمد جمال

أكدت الخارجية الروسية أن سفيرة السويد لدى موسكو مالينا مارد عقدت اليوم الأربعاء اجتماعا فى مقر الوزارة، على خلفية قرار حكومة ستوكهولم تقديم طلب للانضمام إلى حلف الناتو، بحسب "روسيا اليوم".

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وذكرت الوزارة في بيان لها أن النائب الأول لوزير الخارجية الروسي فلاديمير تيتوف استقبل مارد بطلب منها، مشيرة إلى أن السفيرة السويدية أبلغت الجانب الروسي بقرار حكومة بلدها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسى.

ولفت الجانب الروسي، وفقا للبيان، إلى أن موقفه الثابت بهذا الشأن سبق أن أعلن غير مرة، وهو يعتمد على الاعتراف بالحق السيادي لكل دولة في اختيار سبل ضمان أمنها القومي، لكن شرط ألا يشكل ذلك خطرا على أمن دول أخرى.

وجاء فى البيان: "سيتوقف ردنا، بما يشمل الناحية التقنية العسكرية، كثيرا على النتائج الفعلية لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك إمكانية نشر قواعد عسكرية أجنبية ومنظومات أسلحة هجومية في الأراضي السويدية".

وحمل تيتوف، وفقا للبيان، جيران روسيا فى شمال أوروبا المسؤولية عن "تدمير هياكل التعاون الإقليمي منها مجلس دول بحر البلطيق ومجلس القطب الشمالي، مما يزيد من تعقيد الوضع في هذه المنطقة التي كانت مستقرة سابقا".

بدوره، قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن حلف الناتو الضامن لأمن مليار شخص فى أوروبا وأمريكا الشمالية، مشيرا إلى أن أمريكا ستواصل أنشطتها العسكرية فى بحر البلطيق، بحسب "العربية".

وأكد جو بايدن، إن واشنطن تتطلع للعمل مع الكونجرس والحلفاء فى الناتو لضم فنلندا والسويد بسرعة، مشيرا إلى أن أمريكا ستبقى يقظة مع السويد وفنلندا للرد على أى تهديد بسبب عضويتهما بالناتو، مضيفا أن انضمام فنلندا والسويد للناتو سيعزز استراتيجية الحلف الدفاعية.

يذكرأن، قررت فنلندا والسويد تقديم طلب لمنحهما العضوية في الناتو على خلفية العملية العسكرية الروسية المتواصلة في أوكرانيا، وأعربت تركيا عن معارضتهما لانضمام هذه الدولتين إلى الحلف متهمة إياهما بدعم "حزب العمال الكردستاني".