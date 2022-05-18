اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مايو 2022 09:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

سفيرة السويد تبلغ الخارجية الروسية بقرار بلدها الانضمام للناتو

الأربعاء، 18 مايو 2022 07:41 م
سفيرة السويد تبلغ الخارجية الروسية بقرار بلدها الانضمام للناتو لافروف
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الخارجية الروسية أن سفيرة السويد لدى موسكو مالينا مارد عقدت اليوم الأربعاء اجتماعا فى مقر الوزارة، على خلفية قرار حكومة ستوكهولم تقديم طلب للانضمام إلى حلف الناتو، بحسب "روسيا اليوم".

سفيرة السويد تبلغ الخارجية الروسية بقرار بلدها الانضمام للناتوزاخاروفا: رد روسيا على قرار فنلندا بالانضمام إلى الناتو سيكون "مفاجأة"
وذكرت الوزارة في بيان لها أن النائب الأول لوزير الخارجية الروسي فلاديمير تيتوف استقبل مارد بطلب منها، مشيرة إلى أن السفيرة السويدية أبلغت الجانب الروسي بقرار حكومة بلدها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسى.
 
ولفت الجانب الروسي، وفقا للبيان، إلى أن موقفه الثابت بهذا الشأن سبق أن أعلن غير مرة، وهو يعتمد على الاعتراف بالحق السيادي لكل دولة في اختيار سبل ضمان أمنها القومي، لكن شرط ألا يشكل ذلك خطرا على أمن دول أخرى.
 
وجاء فى البيان: "سيتوقف ردنا، بما يشمل الناحية التقنية العسكرية، كثيرا على النتائج الفعلية لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك إمكانية نشر قواعد عسكرية أجنبية ومنظومات أسلحة هجومية في الأراضي السويدية".
 
وحمل تيتوف، وفقا للبيان، جيران روسيا فى شمال أوروبا المسؤولية عن "تدمير هياكل التعاون الإقليمي منها مجلس دول بحر البلطيق ومجلس القطب الشمالي، مما يزيد من تعقيد الوضع في هذه المنطقة التي كانت مستقرة سابقا".
 
بدوره، قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن حلف الناتو الضامن لأمن مليار شخص فى أوروبا وأمريكا الشمالية، مشيرا إلى أن أمريكا ستواصل أنشطتها العسكرية فى بحر البلطيق، بحسب "العربية".
 
وأكد جو بايدن، إن واشنطن تتطلع للعمل مع الكونجرس والحلفاء فى الناتو لضم فنلندا والسويد بسرعة، مشيرا إلى أن أمريكا ستبقى يقظة مع السويد وفنلندا للرد على أى تهديد بسبب عضويتهما بالناتو، مضيفا أن انضمام فنلندا والسويد للناتو سيعزز استراتيجية الحلف الدفاعية.
 
يذكرأن، قررت فنلندا والسويد تقديم طلب لمنحهما العضوية في الناتو على خلفية العملية العسكرية الروسية المتواصلة في أوكرانيا، وأعربت تركيا عن معارضتهما لانضمام هذه الدولتين إلى الحلف متهمة إياهما بدعم "حزب العمال الكردستاني".

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة