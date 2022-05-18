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روقان بعد المعاش.. عم سمير 64 سنة وعامل مملكة نباتات على سطح بيته (فيديو)

الأربعاء، 18 مايو 2022 07:47 م
روقان بعد المعاش.. عم سمير 64 سنة وعامل مملكة نباتات على سطح بيته (فيديو) عم سمير
الغربية محمد طارق

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من قرية ميت حبيش التابعة لمركز ومدينة طنطا في محافظة الغربية، ولقاء مع عجوز في العقد السادس من عمره، حول سطح منزله إلى حديقة، عن طريق إعادة تدوير المخالفات من الأخشاب، وكذا زراعة النباتات والورود والأشجار الصديقة للبيئة.
 
وقال سمير عصر صاحب الـ 64 سنة لـ "اليوم السابع" إنه خرج إلى المعاش منذ 4 سنوات، وبعد خروجه بفترة قرر شغل وقته، فراودته فكرة تطوير سطح منزله، فنظف السطح من كافة المخالفات، ثم أعاد تدوير الأخشاب وتلوينها بألوان مبهجة، وزرع جميع الورود والنباتات الصديقة للبيئة.
 
وأضاف: الجميع في القرية والقرى المجاورة انبهروا بالفكرة لأنها صديقة للبيئة، حيث تحول السطح من مخزن لإلقاء المخلفات إلى مملكة وسط الورود والزراعات النباتية، مشيرًا إلى أن تطوير السطح لم يكلفه أى شيء، موجها رسالة إلى الأهالي بضرورة الحفاظ علي البيئة والمنظر الجمالي للمنازل.
 

عجوز يطور سطح منزله

طنطا

ميت حبيش

الغربية

اخبار الغربية

نباتات صديقة للبيئة


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