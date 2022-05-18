اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مايو 2022 06:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تغلق مكتب شبكة CBC الكندية فى موسكو وتلغى اعتماد صحفييها

الأربعاء، 18 مايو 2022 04:58 م
روسيا تغلق مكتب شبكة CBC الكندية فى موسكو وتلغى اعتماد صحفييها ماريا زاخاروفا
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الحكومة الروسية أنها قررت، كإجراء جوابى، إغلاق مكتب شبكة CBC الكندية في موسكو وإلغاء اعتماد صحفييها، بحسب "روسيا اليوم".

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أثناء موجز صحفي عقدته اليوم الأربعاء، إلى أن موسكو تواصل رصد "اعتداءات صارخة على وسائل الإعلام الروسية في دول ما يسمى الغرب الجماعي"، لافتة في هذا الصدد إلى فرض السلطات الكندية مؤخرا الحظر على بث قناتي شركة RT الناطقتين باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

ووصفت زاخاروفا هذا القرار الكندي بأنه "إجراء تقييدى أحادى الجانب يقوض مبدأ حرية التعبير"، متعهدة بأن موسكو لن تبقي هذا القرار وغيره من الإجراءات من هذا النوع دون رد مناسب.

وتابعت: "فى هذا الصدد تم تبنى قرار بشأن اتخاذ إجراءات جوابية (وأشدد مرة أخرى على أنها جوابية) ردا على التصرفات الكندية متمثلة بإغلاق مكتب هيئة البث التلفزيونى والإذاعى الكندية الحكومية CBC في موسكو، بما يشمل إلغاء الاعتمادات والتأشيرات الروسية الممنوحة إلى صحفييها".

وحملت المتحدثة حكومة كندا باتباع "نهج روسوفوبى واضح"، بما في ذلك تقديم دعم مالي وعسكري مباشر إلى حكومة أوكرانيا، واتهمت أوتاوا بـ"ملاحقة الذين لا يوافقونها فى الرأى" و"فرض الرقابة الإجبارية على وسائل الإعلام".


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة